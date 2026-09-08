पेशकार घूस लेते गिरफ्तार: चकबंदी कार्यालय के कर्मचारी ने काम के बदले मांगे 50 हजार, एसीबी टीम ने रंगेहाथ पकड़ा

एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि रिश्वत लेते पकड़ा गया आरोपी सुभाषचंद्र (55) चकबंदी विभाग में वरिष्ठ सहायक एवं पेशकार के पद पर तैनात है। मूंढापांडे थाना क्षेत्र के गनेशघाट निवासी ओमवीर सिंह का चकबंदी विभाग में जमीन से संबंधित वाद चल रहा था। वाद का निस्तारण 17 अप्रैल 2026 को हो गया था लेकिन आदेश को अभी तक ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया था जब किसान ओमवीर सिंह ने पेशकार सुभाष चन्द्र से संपर्क किया तो आदेश को ऑनलाइन करने के नाम 50 हजार रुपये मांग की। इसके बाद किसान ने एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम से संपर्क किया।