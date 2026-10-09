महाभारत कथा में भजनों पर झूमे श्रद्धालु

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रामगंगा विहार फेस-वन स्थित श्याम पार्क में आयोजित महाभारत कथा में भजनों की प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। भक्ति गीतों की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। कथा स्थल पर भक्तिमय माहौल रहा और श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से कथा का श्रवण किया।

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