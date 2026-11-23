1 of 7 Tigri Fair 2026 - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य स्नान को देखते हुए दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर रविवार से रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। 24 नवंबर को तिगरी गंगा मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना के चलते ट्रक, कंटेनर, ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत भारी वाहनों को रोककर वैकल्पिक मार्गों से गंगा एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जा रहा है।



भीड़ बढ़ते ही हाईवे पर जीरो ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर कार समेत छोटे वाहनों का संचालन भी बंद कर दिया जाएगा। तिगरी मेले में सोमवार दीपदान और मंगलवार मुख्य स्नान होगा। दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा समेत आसपास के जनपदों से श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण हाईवे पर जाम की आशंका है।

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इसके मद्देनजर प्रमुख स्थानों और डायवर्जन प्वाइंट पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि हापुड़ जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया था। रविवार से भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जा रहा है।

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श्रद्धालुओं की संख्या और हाईवे की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। भीड़ बढ़ते ही जीरो ट्रैफिक प्लान लागू कर किसी भी वाहन को हाईवे पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिसकर्मियों को मुस्तैदी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग बरेली से दिल्ली: आंवला, शाहबाद, बिलारी, चंदौसी, बहजोई और गंगा एक्सप्रेसवे से खड़खड़ी कट, सिंभावली होते हुए दिल्ली जाएंगे।

रामपुर से दिल्ली : शाहबाद से डायवर्ट होकर बिलारी, चंदौसी, बहजोई और गंगा एक्सप्रेसवे से सिंभावली होते हुए दिल्ली जाएंगे।

मुरादाबाद से दिल्ली (टोल द्वितीय) : बिलारी, चंदौसी, बहजोई और गंगा एक्सप्रेसवे से सिंभावली होकर दिल्ली जाएंगे।

मुरादाबाद से दिल्ली (टोल प्रथम): सिरसी, संभल, खिरनी और गंगा एक्सप्रेसवे से सिंभावली होकर दिल्ली जाएंगे।

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