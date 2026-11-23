स्योहारा मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने सड़क पार कर रही महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने डंपर में तोड़फोड़ की और नगर क्षेत्र में दिन के समय बड़े वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग को लेकर अड़ गई।

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करीब डेढ़ घंटे तक चले हंगामे से मार्ग पर यातायात बाधित रहा। थाना डिलारी क्षेत्र के गांव सहसपुरी निवासी आमना (35) पत्नी नाजिम सोमवार को ठाकुरद्वारा नगर में मुस्लिम इंटर कॉलेज के पास डॉक्टर के यहां दवाई लेने आई थीं।इसी दौरान वह सड़क पार कर रही थीं। तभी तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर के पहिये महिला के ऊपर से गुजर गए। हादसा इतना भीषण था कि आमना की मौके पर ही मौत हो गई।महिला की मौत की खबर मिलते ही आसपास के लोग और स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। आक्रोशित लोगों ने स्योहारा मार्ग पर जाम लगा दिया और डंपर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि नगर क्षेत्र में दिन के समय डंपर और भारी वाहनों के संचालन के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं।कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन बार-बार मांग उठाने के बावजूद पुलिस-प्रशासन की ओर से दिन में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक नहीं लगाई जा रही है। प्रदर्शनकारी दिन के समय नगर क्षेत्र में डंपर और बड़े वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद कराने की मांग पर अड़े रहे।सूचना पर एसडीएम अंजनी कुमार मिश्रा और सीओ आशीष प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत कराया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।उन्होंने जल्द ही डंपर चालक को गिरफ्तार करने की बात कही। इसके बाद लोगों ने जाम खोला। करीब डेढ़ घंटे तक चले हंगामे के चलते मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई।