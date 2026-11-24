Moradabad News: शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार दो दोस्तों की हादसे में मौत, तीसरा घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 24 Nov 2026 02:36 AM IST
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भगतपुर। भगतपुर थाना क्षेत्र के दलपतपुर-अलीगंज मार्ग पर मंझरा बेरखेड़ा गांव के पास रविवार की देर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार दोस्तों सुलेमान (20) और सानिब (19) की मौत हो गई।
इस हादसे में इनका तीसरा साथी कादिर (20) गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस हादसा करने वाले वाहन की तलाश में जुटी है।
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि भगतपुर थाना क्षेत्र के जाहिदपुर सीकमपुर निवासी सुलेमान, सानिब और कादिर मूंढापांडे थानाक्षेत्र के नरखेड़ा गांव में अपने एक अन्य दोस्त के घर शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रविवार की देर रात करीब 12 बजे तीनों दोस्त एक बाइक से ही अपने घर लौट रहे थे।
इनकी बाइक रविवार की देर रात करीब 12 बजे भगतपुर थाना क्षेत्र में दलपतपुर-अलीगंज मार्ग पर मंझरा बेरखेड़ा गांव के पास पुलिया से गुजर रही थी। इसी दौरान किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में सुलेमान और सानिब की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कादिर गंभीर रूप से घायल हो गया।
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राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मृतकों की पहचान की। वहीं घायल को अस्पताल पहुंचाया। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह का कहना है कि इस मार्ग किनारे स्थित भवनों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिये हादसा करने वाले वाहनों की पहचान की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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इस हादसे में इनका तीसरा साथी कादिर (20) गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस हादसा करने वाले वाहन की तलाश में जुटी है।
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि भगतपुर थाना क्षेत्र के जाहिदपुर सीकमपुर निवासी सुलेमान, सानिब और कादिर मूंढापांडे थानाक्षेत्र के नरखेड़ा गांव में अपने एक अन्य दोस्त के घर शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रविवार की देर रात करीब 12 बजे तीनों दोस्त एक बाइक से ही अपने घर लौट रहे थे।
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इनकी बाइक रविवार की देर रात करीब 12 बजे भगतपुर थाना क्षेत्र में दलपतपुर-अलीगंज मार्ग पर मंझरा बेरखेड़ा गांव के पास पुलिया से गुजर रही थी। इसी दौरान किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में सुलेमान और सानिब की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कादिर गंभीर रूप से घायल हो गया।
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राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मृतकों की पहचान की। वहीं घायल को अस्पताल पहुंचाया। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह का कहना है कि इस मार्ग किनारे स्थित भवनों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिये हादसा करने वाले वाहनों की पहचान की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।