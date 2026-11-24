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इस हादसे में इनका तीसरा साथी कादिर (20) गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस हादसा करने वाले वाहन की तलाश में जुटी है।एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि भगतपुर थाना क्षेत्र के जाहिदपुर सीकमपुर निवासी सुलेमान, सानिब और कादिर मूंढापांडे थानाक्षेत्र के नरखेड़ा गांव में अपने एक अन्य दोस्त के घर शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रविवार की देर रात करीब 12 बजे तीनों दोस्त एक बाइक से ही अपने घर लौट रहे थे।इनकी बाइक रविवार की देर रात करीब 12 बजे भगतपुर थाना क्षेत्र में दलपतपुर-अलीगंज मार्ग पर मंझरा बेरखेड़ा गांव के पास पुलिया से गुजर रही थी। इसी दौरान किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में सुलेमान और सानिब की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कादिर गंभीर रूप से घायल हो गया।राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मृतकों की पहचान की। वहीं घायल को अस्पताल पहुंचाया। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह का कहना है कि इस मार्ग किनारे स्थित भवनों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिये हादसा करने वाले वाहनों की पहचान की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।