खेलकूद समारोह में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विद्या भारती की ओर से आयोजित मेरठ प्रांत के 38वें खेलकूद समारोह के दूसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं। खिलाड़ियों ने गोला फेंक, डिस्कस थ्रो, लंबी कूद, ऊंची कूद और 200 से 1500 मीटर दौड़ में प्रतिभाग किया। इसके अलावा 3000 और 5000 मीटर वॉक रेस भी आयोजित की गई।

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