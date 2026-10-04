रामलीला मंचन के लिए कलाकारों ने शुरू किया अभ्यास

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दीनदयाल नगर में रामलीला मंचन की तैयारियां तेज हो गई हैं। कलाकार इन दिनों विभिन्न प्रसंगों के मंचन का अभ्यास कर रहे हैं। कलाकार संवाद, अभिनय और मंच पर अपनी भूमिकाओं को बेहतर ढंग से निभाने के लिए रिहर्सल में जुटे हैं।

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