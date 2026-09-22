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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Applause rang out as soon as the names were called, and a sense of pride was visible on the teachers' faces

नाम पुकारते ही गूंज उठीं तालियां, शिक्षकों के चेहरे पर दिखा गौरव

Tue, 22 Sep 2026 07:21 PM IST
Vimal Sharma
Vimal Sharma Vimal Sharma
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:21 PM IST
Applause rang out as soon as the names were called, and a sense of pride was visible on the teachers' faces
अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह में मंच से जैसे ही सम्मान के लिए शिक्षकों के नाम पुकारे गए, सभागार तालियों से गूंज उठा। मंच की ओर बढ़ते शिक्षकों के चेहरे पर खुशी और गौरव साफ नजर आया। साथ आए प्रधानाचार्य, शिक्षक और परिजन भी उनका उत्साह बढ़ाते रहे।
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