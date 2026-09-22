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नाम पुकारते ही गूंज उठीं तालियां, शिक्षकों के चेहरे पर दिखा गौरव

Vimal Sharma

Updated Tue, 22 Sep 2026 07:21 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 07:21 PM IST







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अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह में मंच से जैसे ही सम्मान के लिए शिक्षकों के नाम पुकारे गए, सभागार तालियों से गूंज उठा। मंच की ओर बढ़ते शिक्षकों के चेहरे पर खुशी और गौरव साफ नजर आया। साथ आए प्रधानाचार्य, शिक्षक और परिजन भी उनका उत्साह बढ़ाते रहे। ... और पढ़ें

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