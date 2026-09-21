26 लाख के हिसाब पर दो निर्यातकों में विवाद: मझोला थाने में केस दर्ज, धमकी और गाली गलाैच करने का आरोप

अहसन ग्रुप में भी वित्तीय अनियमितता की आशंका जता जांच की मांग

निर्यातक महेश अग्रवाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि इकबाल शम्सी से जुड़े अहसन ग्रुप की भी गंभीर वित्तीय शिकायतें हैं। इस ग्रुप द्वारा गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों की सहायता के नाम पर बड़ी मात्रा में चैरिटी और जकात की धनराशि प्राप्त की जाती है।



आशंका है कि इस ग्रुप को प्राप्त होने वाली जकात एवं अन्य चैरिटेबल धनराशि के उपयोग में वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। इसमें आई धनराशि का उपयोग गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए नहीं किया गया है।



उन्होंने अहसन ग्रुप के बैंक खातों, जकात के रूप में प्राप्त धनराशि, दानदाताओं से प्राप्त रकम, लाभार्थियों को किए भुगतान, खर्चों, वाउचर, रसीदों, ऑडिट रिपोर्ट, वित्तीय दस्तावेजों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की भी मांग की है।