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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Theft ₹30 lakh at engagement: Mother placed bag on table pose for photo; teenager snatched it and fled

सगाई में 30 लाख की चोरी: फोटो खिंचवाने के लिए मां ने टेबल पर रखा बैग, किशोर लेकर भागा; मच गया हंगामा

Tue, 22 Sep 2026 12:21 PM IST
Vimal Sharma अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Vimal Sharma Updated Tue, 22 Sep 2026 12:21 PM IST
सार

मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित एक होटल में रेलकर्मी के बेटे की सगाई के दौरान किशोर दूल्हे की मां का बैग लेकर फरार हो गया। बैग में करीब 30 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नकदी थी। सीसीटीवी में किशोर बैग लेकर होटल से निकलता और बाहर बाइक पर इंतजार कर रहे दो युवकों के साथ दिल्ली की ओर भागता दिखा। मझोला पुलिस और एसओजी आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।

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Theft ₹30 lakh at engagement: Mother placed bag on table pose for photo; teenager snatched it and fled
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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मझोला थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित ड्राइव इन 24 होटल में रविवार की रात करीब 10 बजे रेलकर्मी के बेटे के सगाई समारोह में करीब 14 साल का एक किशोर घुस गया। इस दौरान उसने दूल्हे की मां का बैग चोरी कर लिया। बैग में करीब 30 लाख के सोने-चांदी के जेवर और नकदी थी।

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इस घटना से होटल में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जिसमें किशोर बैग उठाकर भागता दिखा। वह होटल के बाहर पहले से खड़ी बाइक पर बैठकर दो अन्य युवकों के साथ भाग गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
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एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रामगंगा विहार निवासी अश्विनी सेठी रेलवे के अकाउंट विभाग में कार्यरत हैं। रविवार को उनके बेटे ऋषित सेठी की सगाई थी। सगाई का कार्यक्रम ड्राइव इन 24 होटल में था। रात करीब 10 बजे कुछ मेहमान खाना खा रहे थे।

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कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान दूल्हे की मां ने फोटो खिंचवाने के लिए अपना बैग टेबल पर रख दिया था। उन्होंने फोटो खिंचवाने के बाद अपना बैग उठाने के लिए हाथ पीछे किया तो बैग गायब था। जिसमें सोने-चांदी के जेवर और नकदी समेत करीब 30 लाख का सामान था।

सूचना मिलने पर मझोला थाने की पुलिस भी होटल पहुंच गई और तलाशी शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। जिसमें करीब एक किशोर बैग उठाकर गेट की तरफ जाता दिखाई दिया है। इसके बाद वह गेट से कुछ ही दूरी पर खड़ी बाइक पर बैठे दो युवकों के साथ बैठकर दिल्ली की ओर भाग गया।

एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि मझोला थाने की पुलिस के साथ ही एसओजी भी इस मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा।

जिले में पहले भी पकड़ा गया है बालकों से चोरी करने वाला गिरोह
होटल में किशोर से दूल्हे की मां का बैग चोरी करवाने की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी शहर के होटल और शादी समारोह से बैग चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। सिविल लाइंस, मझोला, कटघर और गलशहीद क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हुई थीं। पुलिस ने मध्य प्रदेश का एक गिरोह पकड़ा था। यह गिरोह बालक और किशोरों को ट्रेंड करने के बाद चोरी की घटनाएं करवाता था।

जिले में तेजी से बढ़ रही हैं चोरी की घटनाएं
मुरादाबाद जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक सितंबर को मझोला के रेल कुंज में तीन तीन घरों से करीब एक करोड़ रुपये का सामान चोरी कर लिया गया था। इस घटना को बीस दिन से ज्यादा बीत गए हैं लेकिन पुलिस अब तक चोरों तक नहीं पहुंच पाई है।

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