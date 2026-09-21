माफियाराज- लूट लिया प्रदेश: रातोंरात लगे अखिलेश-आजम-अतीक की तस्वीरों वाले पोस्टर, सुबह सपा नेताओं ने फाड़े

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी पोस्टरवार शुरू हो गया है। रविवार रात मुरादाबाद के प्रमुख मार्गों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए बड़े-बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगा दिए गए। सोमवार सुबह लोगों की नजर इन पर पड़ी तो सियासी हलकों में हलचल मच गई।

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पोस्टरों में अखिलेश यादव के साथ आजम खां और अतीक अहमद समेत अन्य नेताओं की तस्वीरें लगाई गई थीं। पोस्टरों पर माफियाराज और अखिलेश, लूट लिया था पूरा प्रदेश लिखा था। प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी सपा और अखिलेश के खिलाफ इसी तरह के पोस्टर सामने आने की खबर है।