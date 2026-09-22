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अमर उजाला शिक्षक सम्मान: भावुक हुए शिक्षक, बोले-बच्चों की बदौलत मिला यह गौरव

अमित शर्मा

Updated Tue, 22 Sep 2026 07:09 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 07:09 PM IST







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शिक्षक सम्मान समारोह में प्रमाण पत्र और स्मृति चिह्न मिलने के बाद कई शिक्षक भावुक नजर आए। शिक्षकों ने कहा कि जिन बच्चों का भविष्य संवारने के लिए वे मेहनत करते हैं, उन्हीं बच्चों के वोट से मिला यह सम्मान उनके लिए खास है। ... और पढ़ें

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