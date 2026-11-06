{"_id":"6aee053e7d188b3789034857","slug":"video-samudwa-school-dominates-block-level-sports-competition-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में समुदवा विद्यालय का रहा दबदबा;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सक्तेशगढ़ (मिर्जापुर)। राजगढ़ ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता बुधवार को कंपोजिट विद्यालय जमुहार के प्रांगण में आयोजित की गई। इसमें नौ पंचायतों के प्रतिभागियों ने एथलेटिक्स, कबड्डी, योग और जिमनास्टिक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एथलेटिक्स में समुदवा विद्यालय का दबदबा प्रतियोगिता में एथलेटिक्स के मुकाबलों में पीएम श्री विद्यालय समुदवा का प्रदर्शन शानदार रहा। विद्यालय ने ऑलओवर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। वहीं, न्याय पंचायत खटखरिया की टीम ने भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में दमदार प्रदर्शन कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

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