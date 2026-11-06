मिर्जापुर: वृद्धा की संदिग्ध मौत, गहना चोरी कर गला दबाकर हत्या करने का आरोप; कान व नाक से आ रहा था खून

गला दबाकर हत्या के आरोप की सूचना पर पुलिस जांच करने पहुंची। अदलहाट थाना पुलिस के साथ एएसपी ऑपरेशन राजकुमार मीणा, सीओ चुनार गायत्री यादव डॉग स्क्वाड टीम के साथ जांच पड़ताल किया। पुलिस के मुताबिक जो सामान चोरी होना बताया जा रहा है। वह मिल गया है। बाहरी चोट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण का पता चलेगा।



वृद्धा अपने नाती के दो बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों का बयान लिया गया। नानी ने उनको रात को खाना खिलाया। अंदर कमरे में नानी और बाहर बच्चे सो रहे थे। बच्चे अपने कमरे की कुंडी बाहर से बंद किए थे। सुबह नानी के कमरे में गए तो वह मृत पड़ी थी। अंदर से कुंडी खोलकर बाहर आकर जानकारी दिया।

कुंडी अंदर से बंद थी तो अंदर कोई जा नहीं सकता। जिन गहनों अंगूठी आदि के चोरी की बात बताई गई। वह घर में ही मिल गई। वृद्धा के कान में कुंडल था। चोरी होती तो कुंडल भी ले जाते। शरीर पर चोट के निशान नहीं हैं। कान व नाक से खून आने के बारे में डॉक्टर द्वारा प्रथम दृष्टया ब्रेन हैमरेज बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण की पुष्टि हो जाएगी। - राजकुमार मीणा, एएसपी ऑपरेशन