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मिर्जापुर शहर का कूड़ा टांड गांव में जमा, डेढ़ लाख टन कचरे से बिगड़े हालात;video

अभिनव कुमार

Updated Fri, 06 Nov 2026 10:20 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 10:20 PM IST







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मिर्जापुर नगर से करीब 12 किलोमीटर दूर सिटी ब्लॉक के टांड गांव में डेढ़ लाख टन कूड़ा जमा है। लंबे समय से जमा कचरे का ढेर स्थानीय पर्यावरण और आसपास के लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। ... और पढ़ें

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