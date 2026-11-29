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एसोसिएशन के महामंत्री राजेंद्र निगम ने बताया कि ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर-2013 के पैरा 25(2) के तहत दवा निर्माताओं के लिए अपनी गैर-अनुसूचित दवाओं की मूल्य सूची फॉर्म-वी में डीलरों, राज्य औषधि नियंत्रक और सरकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने फुटकर दवा विक्रेताओं से दुकानों पर प्राइस लिस्ट उपलब्ध होने का डिस्प्ले बोर्ड लगाने और दवाओं की नवीनतम मूल्य सूची काउंटर पर रखने की अपील की है। विज्ञापन

एसोसिएशन के महामंत्री राजेंद्र निगम ने बताया कि ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर-2013 के पैरा 25(2) के तहत दवा निर्माताओं के लिए अपनी गैर-अनुसूचित दवाओं की मूल्य सूची फॉर्म-वी में डीलरों, राज्य औषधि नियंत्रक और सरकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने फुटकर दवा विक्रेताओं से दुकानों पर प्राइस लिस्ट उपलब्ध होने का डिस्प्ले बोर्ड लगाने और दवाओं की नवीनतम मूल्य सूची काउंटर पर रखने की अपील की है।

दवा निर्माता कंपनियों की ओर से दवाओं की अद्यतन मूल्य सूची (प्राइस लिस्ट) उपलब्ध नहीं कराने से फुटकर दवा विक्रेताओं को परेशानी हो रही है। इसे लेकर केमिस्ट एंड फार्मेसी वेलफेयर एसोसिएशन ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), नई दिल्ली को पत्र भेजा है। इसमें सभी दवा निर्माता कंपनियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दवाओं की मूल्य सूची अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है।