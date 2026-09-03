डैम खुलने और गंगा के उफान पर जिलाधिकारी ने दी जानकारी, VIDEO

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मिर्जापुर जिले में डैम से पानी छोड़े जाने और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशासन जलस्तर और प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रख रहा है। लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

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