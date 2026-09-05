संविवि: शास्त्री और आचार्य की प्रथम वर्ष की सीटों में एक भी प्रवेश नहीं, समर्थ पोर्टल ने बढ़ाई मुश्किलें
सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में समर्थ पोर्टल पर तकनीकी खराबी और नेपाल की त्रासदी के कारण 31 अगस्त तक एक भी एडमिशन नहीं हो पाए। ऐसे में प्रवेश तिथि बढ़ाई गई।
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सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शास्त्री प्रथम सेमेस्टर और आचार्य प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश से वंचित रह गए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय ने एक और मौका दिया है। विश्वविद्यालय ने प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 सितंबर कर दी है। पहले प्रवेश के लिए 31 अगस्त तक की समयसीमा निर्धारित थी। समर्थ पोर्टल और नेपाल में आई त्रासदी के कारण एक भी प्रवेश नहीं हो सके।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार ने बताया कि प्रवेश पंजीकरण की संख्या कम होने के कारण तिथि में वृद्धि की जा रही है। अब 13 सितंबर के बाद इस सत्र में प्रवेश की तिथि को बढ़ाया नहीं जाएगा। दरअसल, संस्कृत विद्यालय शिक्षक समिति, उत्तर प्रदेश की ओर से एक सितंबर को कुलपति को पत्र भेजकर प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की गई थी।
समिति के प्रदेश प्रवक्ता पवन शुक्ला ने बताया कि कई विद्यार्थी विभिन्न कारणों से समय पर समर्थ पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पाए हैं। पत्र में नेपाल में आई भीषण बाढ़, जिसके कारण नेपाल प्रांत के कई विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सके, को भी एक कारण बताया गया है। समर्थ पोर्टल पर विद्यार्थियों को आ रही तकनीकी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है।
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समिति के अनुसार, कई विद्यार्थियों को समर्थ पोर्टल की पिछली कक्षाओं का अंकपत्र अब तक प्राप्त नहीं हुआ, जिससे उनके आवेदन की प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसके अलावा पोर्टल पर बीच-बीच में तकनीकी खराबी के कारण महाविद्यालयों के नाम नहीं दिखाई देने और अन्य दिक्कतों के कारण भी विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गए। विश्वविद्यालय की ओर से एक माह के बजाय 13 सितंबर तक का अतिरिक्त समय मिलने से छात्रों को राहत मिलेगी।