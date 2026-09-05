संविवि: शास्त्री और आचार्य की प्रथम वर्ष की सीटों में एक भी प्रवेश नहीं, समर्थ पोर्टल ने बढ़ाई मुश्किलें

समिति के प्रदेश प्रवक्ता पवन शुक्ला ने बताया कि कई विद्यार्थी विभिन्न कारणों से समय पर समर्थ पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पाए हैं। पत्र में नेपाल में आई भीषण बाढ़, जिसके कारण नेपाल प्रांत के कई विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सके, को भी एक कारण बताया गया है। समर्थ पोर्टल पर विद्यार्थियों को आ रही तकनीकी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है।



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समिति के अनुसार, कई विद्यार्थियों को समर्थ पोर्टल की पिछली कक्षाओं का अंकपत्र अब तक प्राप्त नहीं हुआ, जिससे उनके आवेदन की प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसके अलावा पोर्टल पर बीच-बीच में तकनीकी खराबी के कारण महाविद्यालयों के नाम नहीं दिखाई देने और अन्य दिक्कतों के कारण भी विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गए। विश्वविद्यालय की ओर से एक माह के बजाय 13 सितंबर तक का अतिरिक्त समय मिलने से छात्रों को राहत मिलेगी।