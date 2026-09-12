Mirzapur News: अश्लील हरकत करने और घर में घुसकर मारपीट में पांच के खिलाफ प्राथमिकी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:36 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:36 AM IST
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अदलहाट। हांसापुर नैठी गांव में छह महीने पहले पहले महिलाओं से अश्लील हरकत करने और मना करने पर घर में घुस कर मारने-पीटने और जान से मारने की धमकी देने मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश पर बृहस्पतिवार की रात को पुलिस ने पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। थाना के हांसापुर नैठी गांव निवासी युवक का आरोप है कि तीन मार्च की शाम पांच बजे गांव के ही राजू, काजू , संदीप, राम अवतार, गोविंदा उसके दरवाजे के सामने कुएं पर बैठकर घर की महिलाओं से अश्लील हरकत कर रहे थे। मना करने पर घर में घुसकर मारने पीटने लगे। चीख सुनकर पत्नी उसे बचाने आई तो उसे भी मारा पीटा और गले से सोने की चेन छीन ली। थानाध्यक्ष वैद्य नाथ सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर कोर्ट के आदेश पर गांव के ही पांच लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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