Mirzapur News: ड्रमंडगंज से खदेड़े गए जंगली हाथी, एमपी के मऊगंज में डाला डेरा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:39 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:39 AM IST
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ड्रमंडगंज। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से भटककर ड्रमंडगंज वनरेंज में पहुंचे हाथियों के जोड़े ने आखिरकार मध्यप्रदेश का रुख कर लिया। बृहस्पतिवार को भैसोड़ बलाय पहाड़ के जंगल से निकलने के बाद हाथी-हथिनी शुक्रवार को कई गांवों को पार करते हुए मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के पटेहरी गांव पहुंच गए। हाथियों के मप्र में प्रवेश करते ही वन विभाग और जंगल से सटे गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली।
पटेहरी गांव में हाथी और हथिनी की चहलकदमी देखकर ग्रामीणों ने वीडियो और फोटो बनाए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वनरक्षक अनादि नाथ तिवारी ने भी हाथियों के मऊगंज के पटेहरी गांव में देखे जाने की पुष्टि की। ड्रमंडगंज वनरेंज में प्रवास के दौरान हाथियों के जोड़े ने महोगढ़ी, लहुरियादह और भैसोड़ बलाय पहाड़ गांवों में तबाही मचाई। हाथियों ने मक्का और धान की खड़ी फसल रौंद दी। किसानों के मड़हे और मचान भी उजाड़ दिए।
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पटेहरी गांव में हाथी और हथिनी की चहलकदमी देखकर ग्रामीणों ने वीडियो और फोटो बनाए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वनरक्षक अनादि नाथ तिवारी ने भी हाथियों के मऊगंज के पटेहरी गांव में देखे जाने की पुष्टि की। ड्रमंडगंज वनरेंज में प्रवास के दौरान हाथियों के जोड़े ने महोगढ़ी, लहुरियादह और भैसोड़ बलाय पहाड़ गांवों में तबाही मचाई। हाथियों ने मक्का और धान की खड़ी फसल रौंद दी। किसानों के मड़हे और मचान भी उजाड़ दिए।
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