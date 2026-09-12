बैंक हड़ताल: जिले में 500 करोड़ का लेन देन प्रभावित

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प्रदर्शन से पूर्व कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर विरोध जताया। सभा को संजीव कुमार पांडेय, मनोज कुमार यादव, केके तिवारी, संजय कुमार दुबे और वीरेंद्र कुमार सिंह ने संबोधित किया। प्रदर्शन में करीब 150 बैंककर्मी शामिल रहे।

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मिर्जापुर। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर शुक्रवार को जिले के बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहे। बैंककर्मियों ने इंडियन बैंक डंकीनगंज शाखा के सामने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। हड़ताल के कारण जिले में चेक क्लीयरिंग, जमा-निकासी समेत बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहीं। यूएफबीयू के जिला संयोजक सुरेश पांडेय ने बताया कि विभिन्न बैंकों को मिलाकर शुक्रवार को 500 करोड़ रुपये लेनदने प्रभावित रहा। यूएफबीयू के जिला संयोजक सुरेश पांडेय ने कहा कि सहमति के बावजूद बैंककर्मियों की जायज मांगें लागू नहीं की जा रही हैं। पीएलआई योजना में भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की। चेतावनी दी कि सरकार ने मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो 28, 29 और 30 सितंबर को देशभर में बैंक कर्मचारी फिर हड़ताल करेंगे। हड़ताल में एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूपी ग्रामीण बैंक, आईडीबीआई समेत निजी क्षेत्र के एक्सिस, एचडीएफसी, उत्कर्ष और अन्य बैंकों के कर्मचारियों ने भाग लिया।