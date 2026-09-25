{"_id":"6ab649c190502954e007c149","slug":"video-women-protest-outside-sdm-office-in-sardhana-over-alleged-encroachment-on-allotted-land-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: पट्टे की जमीन पर कब्जे का आरोप, एसडीएम कार्यालय के बाहर महिलाओं ने दिया धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सरधना के ग्राम पंचायत चरला-निहोरी में वर्ष 2002 में 84 पात्र लोगों को आवंटित कृषि भूमि के पट्टों पर कब्जे का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाएं तहसील पहुंचीं। महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना देकर पट्टों की स्थिति स्पष्ट करने और पात्र लाभार्थियों को जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों ने पट्टे की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जबकि लाभार्थियों के नाम खतौनी में दर्ज हैं। महिलाओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और आरोप लगाया कि एसडीएम से मुलाकात नहीं हो सकी।

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