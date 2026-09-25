करेंसी चेस्ट नकली नोट मामला: 26 साल पहले गांव से शहर आया था मुकेश, बना दर्जी; अब एनआईए खंगाल रही नेटवर्क

सहारनपुर जनपद में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में मिले 17.29 करोड़ रुपये के जाली नोटों के मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ आरोपी मुकेश की भूमिका भी जांच के केंद्र में है। सरसावा क्षेत्र के गांव कुतुबपुर का मूल निवासी मुकेश करीब 26 साल पहले गांव से शहर आया था। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) उसके संपर्कों और भूमिका की पड़ताल कर रही है। इसी बीच मेरठ में एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट से मिले करीब 4.63 लाख रुपये के जाली नोट जांच के लिए नया सिरा बन गए हैं।

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26 साल पहले गांव से शहर आया था मुकेश

आरोपी मुकेश मूलरूप से सरसावा क्षेत्र के गांव कुतुबपुर का रहने वाला है। करीब 26 साल पहले वह गांव से शहर आया था। शुरुआत में वह मनोहरपुर गांव में किराये के मकान में रहा। बाद में उसने अपना मकान बना लिया। परिवार में पत्नी और एक बेटा है। विज्ञापन



मुकेश ने घर के पास ही कपड़ा सिलाई की दुकान कर रखी है। दुकान किराये की है और बताया गया है कि वह पत्नी मिथलेश और बेटे के साथ मिलकर यहां काम करता है। उसका अपना करीब 37 गज का मकान है। आरोपी मुकेश मूलरूप से सरसावा क्षेत्र के गांव कुतुबपुर का रहने वाला है। करीब 26 साल पहले वह गांव से शहर आया था। शुरुआत में वह मनोहरपुर गांव में किराये के मकान में रहा। बाद में उसने अपना मकान बना लिया। परिवार में पत्नी और एक बेटा है।मुकेश ने घर के पास ही कपड़ा सिलाई की दुकान कर रखी है। दुकान किराये की है और बताया गया है कि वह पत्नी मिथलेश और बेटे के साथ मिलकर यहां काम करता है। उसका अपना करीब 37 गज का मकान है।

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