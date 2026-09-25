दिल में मशीन, मकान बचाने आंदोलन में पहुंचे खरीददार, बोले- घर पर चला बुलडोजर तो पड़ सकता है दिल का दौरा

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उल्देपुर की 100 से अधिक कॉलोनियों पर कार्रवाई की आशंका के बीच कॉलोनी मालिकों और मकान खरीददारों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। आंदोलन में पहुंचे दिल के मरीज संदीप कुमार कश्यप ने बताया कि उनके दिल में मशीन लगी है और उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कि मकान पर बुलडोजर चलने की स्थिति में उनकी तबीयत बिगड़ने का डर है और परिवार के सामने घर बचाने के साथ रहने का भी संकट खड़ा हो जाएगा।

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