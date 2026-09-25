मेरठ: घर में रखा था मां का शव, परिवहन विभाग की टीम उठा ले गई गाड़ी ; रुपये और सामान भी ले जाने का आरोप

मेरठ में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर परिवहन विभाग की ओर से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान छावनी क्षेत्र के रंजीतपुरी निवासी मनीष अग्रवाल ने परिवहन विभाग की टीम पर घर के बाहर खड़ी होंडा सिटी कार ले जाने और उसमें रखे रुपये व सामान वापस नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं, एआरटीओ प्रवर्तन सुधांशु रंजन ने आरोपों को निराधार बताया है।

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