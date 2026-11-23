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मेरठ: दिल्ली रोड पर कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, चालक गिरफ्तार

Dimple Sirohi

Updated Mon, 23 Nov 2026 09:40 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 09:40 PM IST







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मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। ब्रह्मपुरी पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ... और पढ़ें

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