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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Traders opened a front against MDA, after burning the effigy, police snatched it away, traders reached Delhi Gate police station

Meerut: एमडीए के खिलाफ व्यापारियों ने खोला मोर्चा, पुतला फूंकने पर पुलिस ने पुतला छीना, देहली गेट थाने पहुंचे व्यापारियों

Mon, 19 Oct 2026 10:09 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Mon, 19 Oct 2026 10:09 PM IST
Traders opened a front against MDA, after burning the effigy, police snatched it away, traders reached Delhi Gate police station
मेरठ। सुप्रीम कोर्ट में एमडीए द्वारा दाखिल की गई 16 हज़ार से ज़्यादा संपत्तियों की सूची के बाद हुए सीलिंग के आदेश को लेकर मेरठ के व्यापारियों एमडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को व्यापारियों ने पहले घंटाघर पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने एमडीए का पुतला फूंकने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया और व्यापारियों से पुतला छीन लिया। जिसके बाद व्यापारियों ने देहली गेट थाने पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया।
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