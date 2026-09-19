Meerut: राधा अष्टमी पर गोवंश की सेवा, भंडारा लगाया

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मेरठ। हस्तिनापुर में राधा अष्टमी के अवसर पर गौ सेवा परिवार की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने गौशाला पहुंचकर गोवंश को हरा चारा खिलाया और पुष्प वर्षा कर सेवा की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गोसेवा के साथ धार्मिक आयोजन में भाग लिया और प्रसाद वितरित किया।

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