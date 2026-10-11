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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Police stopped SP leader Sudap Jain going to Delhi Jantar Mantar, raised slogans of Inquilab Zindabad

Meerut: दिल्ली जंतर-मंतर जा रहे सपा नेता सुदप जैन को पुलिस ने रोका, लगाए इंकलाब जिंदाबाद के नारे

Sun, 11 Oct 2026 09:53 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Sun, 11 Oct 2026 09:53 PM IST
Police stopped SP leader Sudap Jain going to Delhi Jantar Mantar, raised slogans of Inquilab Zindabad
मेरठ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में सीजेपी द्वारा ऐलानिये प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे सपा नेता सुदीप जैन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। इससे पहले प्रदर्शन में जाने के लिए सुदीप जैन की पुलिस से धक्का-मुक्की हो गई लेकिन पुलिस ने उनको घर से आगे नहीं जाने दिया। इस दौरान सुदीप जैन ने हाथ में संविधान की किताब लेकर अपने समर्थकों ने 'भारत माता की जय' और 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे लगाए। सुदीप जैन कहा कि इस तरह प्रदर्शन में जाने से रोकना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है।
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