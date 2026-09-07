{"_id":"6a9f02249560b1ab180fa190","slug":"video-papendra-murdered-to-avenge-the-slap-body-buried-in-garbage-heap-accused-arrested-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: थप्पड़ का बदला लेने के लिए पपेंद्र की हत्या, कूड़े के ढेर में दबाया शव, आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। सरधना के अटेरना गांव में पपेंद्र हत्याकांड का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में गांव निवासी अनीश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, शराब पीने के दौरान हुए विवाद में पपेंद्र ने अनीश को थप्पड़ मार दिया था। इसी का बदला लेने के लिए अनीश ने पपेंद्र के सिर पर पीछे से डंडे से वार किया। जमीन पर गिरने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फावड़ा लेकर पहुंचा और कूड़े के ढेर में जगह बनाकर शव को दबा दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा और फावड़ा बरामद किया है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि दो सितंबर की रात पपेंद्र और अनीश घर के बाहर खाली प्लॉट में बैठे थे। दोनों बीड़ी पी रहे थे। इसी दौरान शराब पीने लगे। शराब खत्म होने पर अनीश ने पपेंद्र को 100 रुपये दिए और एक पव्वा और मंगवाया। दोनों ने मिलकर शराब पी। कुछ देर बाद अनीश ने पपेंद्र से दोबारा शराब लाने के लिए कहा। पपेंद्र ने रुपये नहीं होने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। पुलिस के मुताबिक, कहासुनी के दौरान अनीश ने पपेंद्र को अपशब्द कह दिए। इससे नाराज पपेंद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद अनीश कुछ देर वहीं बैठा रहा और खुद शराब लेकर आने की बात कहकर वहां से चला गया। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान उसने पपेंद्र को थप्पड़ मारने का बदला लेने का फैसला किया। आरोप है कि अनीश घर से डंडा लेकर वापस आया और पीछे से पपेंद्र के सिर पर वार कर दिया। डंडे की चोट लगते ही पपेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद अनीश ने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

... और पढ़ें