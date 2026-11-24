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विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अमर उजाला के सीनियर रिपोर्टर राजकुमार सैनी ने मेरठ की किठौर विधानसभा सीट के खरखौदा कस्बे में लोगों से चुनावी मुद्दों पर बातचीत की। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस बार चुनाव में जाति और धर्म के बजाय शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे अहम रहेंगे। बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने सपा गठबंधन को बेहतर बताया, जबकि कुछ ने भाजपा की नीतियों की तारीफ की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ‘अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा’ बयान पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों में नाराजगी भी दिखी। वहीं, चंद्रशेखर को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा हुई।

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