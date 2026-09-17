{"_id":"6aabe1d66c87bd777d066b7b","slug":"video-meerut-womens-sit-in-protest-against-setback-action-continues-for-the-167th-day-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सेटबैक कार्रवाई के विरोध में 167वें दिन भी महिलाओं का धरना जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शास्त्रीनगर सेक्टर-2 में सेटबैक कार्रवाई के विरोध में महिलाओं का धरना गुरुवार को 167वें दिन भी जारी रहा। लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बावजूद महिलाओं का हौसला कम नहीं हुआ है। महिलाएं धरनास्थल पर डटी रहीं और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। महिलाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस समाधान नहीं निकलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शीतल पूजानी, उर्मिला देवी, आशा कश्यप, शशि मिश्रा, प्रभा बंसल, सुजाता, जागरोशनी आदि महिलाएं मौजूद रहीं।

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