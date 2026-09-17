मेरठ: सरधना में विधायक अतुल प्रधान के साथ युवक ने की अभद्रता, बोले- सत्ता के प्रभाव में हैं कुछ लोग
विधायक अतुल प्रधान सरधना के गांव सलावा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां एक युवक ने अतुल के साथ अभद्रता कर दी। विधायक ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी है, पुलिस जांच कर रही है।
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सरधना थाना क्षेत्र के सलावा गांव में बुधवार को एक निजी कार्यक्रम के दौरान सरधना विधायक अतुल प्रधान और एक युवक के बीच कहासुनी हो गई। विधायक ने युवक पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को मामले की जानकारी दी। घटना के बाद विधायक गांव से रवाना हो गए।
जानकारी के अनुसार, सलावा गांव में मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति के यहां निजी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान भी शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम से बाहर निकलने के दौरान किसी बात को लेकर विधायक की गांव के ही एक युवक से कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी दौरान युवक ने विधायक के साथ अभद्रता की।
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