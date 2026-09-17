मेरठ: सरधना में विधायक अतुल प्रधान के साथ युवक ने की अभद्रता, बोले- सत्ता के प्रभाव में हैं कुछ लोग

मामला बढ़ने से पहले ही विधायक अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी सरधना थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह को दी। विधायक अतुल प्रधान ने बताया कि एक युवक ने उनके साथ अभद्रता की थी। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है। विधायक ने कहा कि कुछ युवक सत्ता के प्रभाव में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि मामले जानकारी कर जांच कराते हुए कार्रवाई की जाएगी।