{"_id":"6ac242773ca5c0fb2d03f565","slug":"video-meerut-woman-clung-to-the-bonnet-of-a-moving-car-husband-and-his-girlfriend-were-inside-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: चलती कार के बोनट पर लटकी थी महिला, अंदर बैठा था पति व उसकी गर्लफ्रेंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: चलती कार के बोनट पर लटकी थी महिला, अंदर बैठा था पति व उसकी गर्लफ्रेंड

Mohd Mustakim

Updated Sun, 04 Oct 2026 05:41 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 05:41 PM IST







Link Copied



लोहियानगर निवासी सुनीता की शादी 12 साल पहले किठौर के मयंक से हुई थी। सुनीता को सूचना मिली कि उसका पति कार में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहा है, तो वह पहुंच गई। पति ने कार चढ़ाकर सुनीता को मारने का प्रयास किया। पुलिस ने पति और उसकी गर्लफ्रेंड को हिरासत में ले लिया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन