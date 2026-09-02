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मेरठ में सुबह से बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत; बारिश के बीच कमिश्नरी से गुजरते दिखे लोग
मेरठ शहर में सुबह से हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। लगातार बारिश के चलते तापमान में नरमी महसूस हुई और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली।
बारिश के बीच शहर के अलग-अलग इलाकों में लोग अपने जरूरी काम से निकलते नजर आए। कमिश्नरी परिसर के आसपास भी बारिश के दौरान लोगों की आवाजाही जारी रही। बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली।
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