मेरठ: अस्पताल में प्रधान की मौत, भाकियू कार्यकर्ताओं का हंगामा, विधायक भी पहुंचे

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साकेत पेट्रोल पंप के निकट स्थित न्यूरो केयर सेंटर हॉस्पिटल में बुधवार को तैयब प्रधान की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है।

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