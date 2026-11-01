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Meerut: दयालेश्वर मंदिर से मूर्तियों की चोरी में दो आरोप गिरफ्तार

Mohd Mustakim

Updated Sun, 01 Nov 2026 03:19 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 03:19 PM IST

थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोहनपुरी स्थित दयालेश्वर मंदिर से मूर्तियों की चोरी की घटना का खुलासा रविवार को हो गया। सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ... और पढ़ें

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