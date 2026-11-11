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मेरठ: शहर के चौराहों पर भाईदूज पर लगा जाम, पूरे दिन व्यस्त रहे यातायात पुलिसकर्मी

Mohd Mustakim

Updated Wed, 11 Nov 2026 03:58 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 03:58 PM IST







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भाईदूज के चलते मेरठ शहर में बुधवार को जाम के हालात रहे। चौराहों पर यातायात पुलिसकर्मी व होमगार्ड जाम खुलवाने में लगे रहे। कई यात्री नियम तोड़कर जबरन चौराहे पर आते रहे, जिससे हालात और विकट होते गए। ... और पढ़ें

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