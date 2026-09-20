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मेरठ: एयर शो खत्म होने के बाद दिल्ली रोड पर लगा जाम, रेंगते रहे वाहन

Mohd Mustakim

Updated Sun, 20 Sep 2026 05:03 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 05:03 PM IST







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मोहिउद्दीनपुर स्थित न्यू टाउनशिप के मैदान में भारतीय वायुसेना का एयर शो देखने के बाद लोग दिल्ली रोड पर आए, तो उनके वाहनों से लंबा जाम लग गया। घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। कई नेताओं के वाहन भी यातायात जाम में फंसे रहे। ... और पढ़ें

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