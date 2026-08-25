मेरठ: सैटबैक कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों की सभा, 2 सितंबर को मेरठ बंद पर मंथन

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मेरठ में आवास विकास परिषद की सैटबैक कार्रवाई और प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के विरोध में मंगलवार को राजा-रानी मंडप में व्यापारियों की सभा हुई। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने शामिल होकर कार्रवाई पर नाराजगी जताई। व्यापारियों का कहना है कि इससे उनके कारोबार और मकानों पर संकट खड़ा हो गया है। सभा में 2 सितंबर को मेरठ बंद के प्रस्ताव पर भी मंथन किया गया। व्यापारियों ने आंदोलन को व्यापक बनाने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि मांगों का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा और परिषद की कार्रवाई का एकजुट होकर विरोध किया जाएगा।

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