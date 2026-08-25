मेरठ: छात्राओं ने एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को बांधी राखी, बोले- पढ़-लिखकर देश का नाम रोशन करना

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छात्राओं ने एसएसपी को बांधी राखी

रक्षाबंधन पर छात्राएं सुबह एसएसपी कार्यालय पहुंचीं। वहां उन्होंने एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को राखी बांधी। इस दौरान माहौल में रक्षाबंधन के साथ अपनत्व और उत्साह नजर आया। विज्ञापन



रक्षाबंधन पर छात्राएं सुबह एसएसपी कार्यालय पहुंचीं। वहां उन्होंने एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को राखी बांधी। इस दौरान माहौल में रक्षाबंधन के साथ अपनत्व और उत्साह नजर आया। मेरठ में रक्षाबंधन के अवसर पर मंगलवार को लालकुर्ती थाना क्षेत्र स्थित निजी स्कूल की छात्राएं एसएसपी कार्यालय पहुंचीं। छात्राओं ने एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति की कलाई पर राखी बांधकर भाई-बहन के स्नेह का संदेश दिया। एसएसपी ने भी छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया।

एसएसपी बोले- शिक्षा सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ी

एसएसपी ने छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि शिक्षा सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ी है। उन्होंने छात्राओं से मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने माता-पिता के साथ देश का नाम रोशन करने की अपील की। उन्होंने मेहनत और अनुशासन को सफलता के लिए जरूरी बताया।



बेटियां किसी से कम नहीं

एसएसपी ने कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। उन्होंने छात्राओं को अपने लक्ष्य तय कर उन्हें हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करने की सीख दी।

