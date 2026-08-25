मेरठ: छात्राओं ने एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को बांधी राखी, बोले- पढ़-लिखकर देश का नाम रोशन करना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 25 Aug 2026 05:53 PM IST
सार
मेरठ में रक्षाबंधन पर लालकुर्ती क्षेत्र के निजी स्कूल की छात्राओं ने एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को राखी बांधी। एसएसपी ने छात्राओं को पढ़ाई, मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
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विस्तार
मेरठ में रक्षाबंधन के अवसर पर मंगलवार को लालकुर्ती थाना क्षेत्र स्थित निजी स्कूल की छात्राएं एसएसपी कार्यालय पहुंचीं। छात्राओं ने एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति की कलाई पर राखी बांधकर भाई-बहन के स्नेह का संदेश दिया। एसएसपी ने भी छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया।
छात्राओं ने एसएसपी को बांधी राखी
रक्षाबंधन पर छात्राएं सुबह एसएसपी कार्यालय पहुंचीं। वहां उन्होंने एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को राखी बांधी। इस दौरान माहौल में रक्षाबंधन के साथ अपनत्व और उत्साह नजर आया।
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छात्राओं ने एसएसपी को बांधी राखी
रक्षाबंधन पर छात्राएं सुबह एसएसपी कार्यालय पहुंचीं। वहां उन्होंने एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को राखी बांधी। इस दौरान माहौल में रक्षाबंधन के साथ अपनत्व और उत्साह नजर आया।
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एसएसपी बोले- शिक्षा सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ी
एसएसपी ने छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि शिक्षा सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ी है। उन्होंने छात्राओं से मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने माता-पिता के साथ देश का नाम रोशन करने की अपील की। उन्होंने मेहनत और अनुशासन को सफलता के लिए जरूरी बताया।
बेटियां किसी से कम नहीं
एसएसपी ने कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। उन्होंने छात्राओं को अपने लक्ष्य तय कर उन्हें हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करने की सीख दी।
एसएसपी ने छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि शिक्षा सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ी है। उन्होंने छात्राओं से मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने माता-पिता के साथ देश का नाम रोशन करने की अपील की। उन्होंने मेहनत और अनुशासन को सफलता के लिए जरूरी बताया।
बेटियां किसी से कम नहीं
एसएसपी ने कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। उन्होंने छात्राओं को अपने लक्ष्य तय कर उन्हें हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करने की सीख दी।
पुलिस की कार्यप्रणाली भी जानी
इस दौरान एसएसपी ने छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस लोगों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह काम करती है।
छात्राओं ने पूछे कई सवाल
पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर छात्राओं ने एसएसपी से कई सवाल किए। एसएसपी ने उनके सवालों का जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। पुलिस अधिकारियों से सीधे संवाद के बाद छात्राएं भी उत्साहित नजर आईं।
रक्षाबंधन का यह कार्यक्रम भाई-बहन के स्नेह के साथ शिक्षा, आत्मविश्वास और जागरूकता का संदेश भी देता नजर आया।
इस दौरान एसएसपी ने छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस लोगों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह काम करती है।
छात्राओं ने पूछे कई सवाल
पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर छात्राओं ने एसएसपी से कई सवाल किए। एसएसपी ने उनके सवालों का जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। पुलिस अधिकारियों से सीधे संवाद के बाद छात्राएं भी उत्साहित नजर आईं।
रक्षाबंधन का यह कार्यक्रम भाई-बहन के स्नेह के साथ शिक्षा, आत्मविश्वास और जागरूकता का संदेश भी देता नजर आया।