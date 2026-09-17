{"_id":"6aabe211512d3c90f60bb9ed","slug":"video-meerut-three-day-dandiya-workshop-organized-at-the-gym-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: जिम में तीन दिवसीय डांडिया कार्यशाला का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संजीवनी महिला संस्था द्वारा ब्लू ओशियन जिम में तीन दिवसीय डांडिया कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला 17 से 19 सितंबर तक चलेगी। महिलाओं को डांडिया सिखाया जा रहा है। डांडिया, जुंबा फॉर्म में महिलाओं को सिखाया जाएगा। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कार्यशाला चलेगी। कार्यशाला दो भागों में चलाई जाएगी। एक सुबह और एक शाम के समय, एक ग्रुप में 22 सदस्य हैं।

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