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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Three-day Dandiya workshop organized at the gym.

मेरठ: जिम में तीन दिवसीय डांडिया कार्यशाला का आयोजन

Thu, 17 Sep 2026 06:20 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:20 PM IST
Meerut: Three-day Dandiya workshop organized at the gym.
संजीवनी महिला संस्था द्वारा ब्लू ओशियन जिम में तीन दिवसीय डांडिया कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला 17 से 19 सितंबर तक चलेगी। महिलाओं को डांडिया सिखाया जा रहा है। डांडिया, जुंबा फॉर्म में महिलाओं को सिखाया जाएगा। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कार्यशाला चलेगी। कार्यशाला दो भागों में चलाई जाएगी। एक सुबह और एक शाम के समय, एक ग्रुप में 22 सदस्य हैं।
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