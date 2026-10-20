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Meerut: जिमखाना मैदान की रामलीला में कुंभकर्ण को नींद से जगाने का मंचन किया

Mohd Mustakim

Updated Tue, 20 Oct 2026 04:00 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 04:00 PM IST







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जिमखाना मैदान की रामलीला में कुंभकर्ण को नींद से जगाने के अद्भुत दृश्य का मंचन किया गया। राक्षस सैनिकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जगाया और विशाल थालों में भोजन परोसा। कुंभकर्ण के जागते ही दर्शकों में रोमांच की लहर दौड़ गई। ... और पढ़ें

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