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Meerut: कबाड़ से बनाया ‘प्लास्टिक दानव’, छात्राओं ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
दौराला के मवी स्थित श्री मल्हू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज में ईको क्लब के तहत छात्राओं ने अनुपयोगी प्लास्टिक की बोतलों से ‘प्लास्टिक दानव’ का मॉडल तैयार किया। मॉडल में प्लास्टिक प्रदूषण से घिरी पृथ्वी को दर्शाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान का संदेश दिया गया। छात्राओं ने ‘प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ’ का संदेश देते हुए लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने और अनुपयोगी सामग्री के पुन: उपयोग की अपील की। प्रधानाचार्या डॉ. नीरा तोमर के मार्गदर्शन में हुई इस गतिविधि का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और पुनर्चक्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।
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