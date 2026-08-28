मेरठ: जैन धर्मशाला में मोक्ष कल्याणक और रक्षाबंधन पर विशेष प्रवचन

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रेलवे रोड स्थित जैन धर्मशाला में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मोक्ष कल्याणक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैन मुनि सौरभ सागर महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने रक्षाबंधन पर्व के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जैन धर्म में रक्षाबंधन केवल भाई-बहन का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मा की रक्षा का पर्व है।

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