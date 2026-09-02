{"_id":"6a97aba703acbd70ac03a4a3","slug":"english-headline-bku-commissioner-s-office-gherao-ends-at-7-am-in-meerut-after-6-hour-talks-with-officials-2026-09-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भाकियू का कमिश्नरी घेराव: सुबह 7 बजे स्थगित, 6 घंटे की वार्ता के बाद किसानों की समस्याओं पर समाधान का भरोसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अनुराग चौधरी के नेतृत्व में 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा

भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त सभागार पहुंचा। मंडलायुक्त भानु गोस्वामी की अध्यक्षता में अधिकारियों और किसानों के बीच करीब छह घंटे तक विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।



बैठक में अपर मंडलायुक्त अमित कुमार, प्रभारी जिलाधिकारी नूपुर गोयल, एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, ऊर्जा प्रबंध निदेशक रविश गुप्ता, मेडा वीसी संजय मीणा, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले, एडीएम सिटी बृजेश सिंह, एडीएम प्रशासन समेत करीब 30 जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।



बिजली के बढ़े लोड और बिलों की होगी जांच

मंडलायुक्त ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। बिजली के बढ़े हुए लोड की पिछले छह महीने के आधार पर जांच कराई जाएगी। जांच में लोड कम पाया गया तो उसे घटाया जाएगा। पेनल्टी और सिक्योरिटी की धनराशि को बिल में समायोजित करने का आश्वासन दिया गया।



ट्रांसफार्मर फुंकने के बाद दो से तीन दिन में नहीं बदलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तार चोरी की घटनाओं में एक सप्ताह के भीतर नए तार डालने की बात कही गई। किसानों की तहरीर पर तार और स्टार्टर चोरी की रिपोर्ट थानों में दर्ज कराने का भी आश्वासन दिया गया। जर्जर तारों को भी बदला जाएगा।



खाद समितियों की जांच, ज्यादा ब्याज वापस कराया जाएगा

खाद समितियों में ब्याज और खाद वितरण की जांच अपर मंडलायुक्त अमित कुमार करेंगे। किसानों से तीन प्रतिशत से अधिक ब्याज वसूले जाने की स्थिति में अतिरिक्त रकम वापस कराने का आश्वासन दिया गया।



डीएपी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की बात कही गई। सीडीओ की निगरानी में किसानों को नियमानुसार निर्धारित मात्रा में डीएपी उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया।



किनौनी मिल के गन्ना भुगतान का आश्वासन

किनौनी चीनी मिल के बकाया भुगतान को लेकर अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिया कि नए पेराई सत्र के शुरू होने से 10 दिन पहले हरसंभव स्थिति में भुगतान कराया जाएगा।



दूर गन्ना डालने को मजबूर बुजुर्ग और असहाय किसानों के बॉन्ड बदलवाने के मामले में जिला गन्ना अधिकारी के स्तर से लखनऊ जाकर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया गया। प्रमुख सचिव गन्ना से किसान प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात भी नए पेराई सत्र से पहले सुनिश्चित कराने की बात कही गई।





तालाब, सड़क और नालों के काम भी होंगे

बैठक में पांच नए तालाबों की सफाई कराने का आश्वासन दिया गया। जाटोली और नंगला ताशी में नाले के पुनर्निर्माण की बात कही गई। खस्ताहाल ग्रामीण सड़कों को इसी वित्तीय वर्ष में बनवाने का भरोसा दिया गया।



लहरा गांव के तालाब में मछली पालन नहीं होने और भविष्य में भी इसे लेकर किसानों की आपत्ति का समाधान करने की बात कही गई। वीरनगर में वर्षों पुराने पट्टों से जुड़े मुकदमों का गुण-दोष के आधार पर जल्द निस्तारण कराने का आश्वासन दिया गया।



स्वास्थ्य और पशुपालन की समस्याओं पर भी सहमति

नारंगपुर आयुष्मान मंदिर में डॉक्टर की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया गया। पशु चिकित्सालयों में दवाओं की व्यवस्था दुरुस्त करने और लंपी रोग की वैक्सीन को प्राथमिकता से लगाने की बात कही गई।



रात्रि में एक फेस ट्यूबवेल की लाइट और टॉप बोरर तितली से बचाव के लिए लाइट लगाने संबंधी सुझावों पर भी शासन को पत्र भेजने का फैसला हुआ। ऊर्जा प्रबंध निदेशक रविश गुप्ता ने इस मामले में स्वयं पैरवी करने की बात कही।