मेरठ बंद का असर: बारिश में भी डटे व्यापारी, छतरी लगाकर दिया धरना; सूरजकुंड समेत कई बाजार बंद

शास्त्री नगर और जागृति विहार के बाजार बंद

बुधवार को शास्त्री नगर और जागृति विहार के बाजार बंद रहे। दुकानों के शटर गिरे रहे और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित रहीं। व्यापारियों ने बंद को समर्थन देते हुए आवास विकास परिषद की कार्रवाई का विरोध जताया।



सूरजकुंड मार्केट में भी पसरा सन्नाटा

मेरठ बंद का असर सूरजकुंड मार्केट में भी देखने को मिला। यहां अधिकांश दुकानें बंद रहीं और बाजार में सामान्य व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह थमी नजर आईं। दुकानों के शटर बंद रहने से बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारियों ने कार्रवाई के विरोध में बंद को समर्थन दिया और इसे सफल बनाने का प्रयास किया।



रात में टेंट हटवाया, सुबह छतरी लगाकर बैठे व्यापारी

व्यापारियों ने मंगलवार रात धरने के लिए टेंट लगाया था। पुलिस ने टेंट के तमाम कपड़े हटवा दिए थे। इसके बाद बुधवार को बारिश के बीच व्यापारी छतरी लगाकर ही धरने पर बैठ गए।



भारी पुलिस बल तैनात

मेरठ बंद और धरने को देखते हुए गुरुद्वारा रोड पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस बाजारों और प्रमुख स्थानों पर नजर बनाए हुए है।