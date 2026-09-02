मेरठ बंद आज: डॉक्टर नहीं करेंगे ओपीडी, इमरजेंसी सेवाएं जारी; सेंट्रल मार्केट के समर्थन में कई संगठन एकजुट

पुलिस ने संभाली सुरक्षा व्यवस्था

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि मेरठ बंद के दौरान कानून, शांति और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। मुख्य मार्गों और बाजारों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीओ और एसपी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखेंगे।



स्कूलों को बंद रखने का कोई सरकारी आदेश नहीं

मेरठ बंद को लेकर प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल बंद रखने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि कई स्कूलों ने अभिभावकों को अपने स्तर से छुट्टी के संदेश भेजे हैं। ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम के कई निजी स्कूलों ने बुधवार को स्कूल बंद रखने की जानकारी दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूल बंदी के किसी सरकारी आदेश से इनकार किया है।



राकेश टिकैत ने भी सेंट्रल मार्केट के समर्थन का ऐलान किया

इससे पहले भाकियू की महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सेंट्रल मार्केट के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेश के नाम पर लोगों के घर और दुकानें तोड़ी जा रही हैं तथा व्यापारियों का रोजगार खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों का समर्थन व्यापारियों और प्रभावित लोगों के साथ है।