{"_id":"6af57767de2784980005b994","slug":"video-meerut-sky-blanketed-in-thick-smog-breathing-becomes-difficult-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: स्मॉग की मोटी चादर से ढंका आसमान, सांस लेना हुआ मुश्किल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दीपावली के बाद से प्रदूषण का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। बृहस्पतिवार सुबह होते ही मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में स्मॉग की मोटी चादर छा गई। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भी दूर तक धुंध दिखाई दी। सुबह के समय सड़कों पर धुंध और प्रदूषण के कारण वातावरण में धुंधलापन बना रहा। सुबह और शाम के समय स्मॉग का असर अधिक दिखाई दे रहा है। हवा की गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है।

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