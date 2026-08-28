मेरठ: रक्षा बंधन पर सिटी स्टेशन पर उमड़ी बहनें, ट्रेनों में रही भीड़

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मेरठ सिटी स्टेशन पर रक्षाबंधन के मौके पर अलग ही नजारा दिखा। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह रुकने से पहले ही भाइयों से मिलने की बेकरारी में बहनों ने दौड़ लगा दी। राखी-थाल और चेहरे पर मुस्कान लिए बहनों के इस प्यार और बेसब्री ने दिल जीत लिया, लेकिन ट्रेन के साथ-साथ दौड़ना बहुत ही खतरनाक था।

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